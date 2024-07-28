Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Губерниев призвал поддерживать российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о россиянах на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Еще раз!!! Олимпиада — это прекрасно!!! Это спорт, радость и жизнь!!! Ура, товарищи!!! Поддержим наших спортсменов!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме Губерниев отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: