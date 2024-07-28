Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Надаль прокомментировал возможность сыграть с Джоковичем на Олимпиаде-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возможный матч второго круга Олимпиады-2024 в Париже (Франция) с 24-кратным чемпионом «Шлемов» сербом Новаком Джоковичем.

«Последний матч на Олимпиаде с Джоковичем? Кто сказал, что это мой последний матч?» — приводит слова Надаля ESPN.

Напомним, в первом круге Джокович разгромил Мэттью Эбдена из Австралии. 28 июля Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем. В случае победы испанец и серб сыграют друг с другом.

Ранее испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль одержали победу в матче первого круга парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция), обыграв аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. Матчи идут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Материалы по теме Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль выиграли первый матч на Олимпиаде в Париже

Надаль продолжает подготовку к Олимпиаде-2024: