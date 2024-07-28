В МОК раскрыли смысл обсуждаемой сцены на церемонии открытия ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о посыле обсуждаемой костюмированной сцены с актёром, который был разрисован в синий цвет и лежал на столе в окружении бутафорских продуктов и цветов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность конфликтов между людьми», — написала пресс-служба Олимпийских игр в социальной сети X (ранее Twitter).

В социальных сетях эту сцену раскритиковали зрители церемонии открытия.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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