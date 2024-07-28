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Дмитрий Песков высказался о скандальной церемонии открытия Олимпиады в Париже

Дмитрий Песков высказался о скандальной церемонии открытия Олимпиады в Париже
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, организаторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа.

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