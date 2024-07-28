Алькарас одним словом отреагировал на победу в игре парного разряда на ОИ вместе с Надалем

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе в матче первого круга парного разряда вместе с соотечественником Рафаэлем Надалем над аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4 на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Вперёд!» — написал Алькарас на своей странице в социальной сети.

Во втором круге Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют с победителями матча Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) — Мартон Фучович/Фабиан Марожан (Венгрия).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. Матчи идут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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