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Вице-премьер Сербии сравнил церемонии открытия ОИ-2024 в Париже и Игр БРИКС в России

Вице-премьер Сербии сравнил церемонии открытия ОИ-2024 в Париже и Игр БРИКС в России
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин сравнил церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и Игр БРИКС в России.

«Если одним событием нужно объяснить разницу и причины столкновения между цивилизацией нового Запада и цивилизацией нового Востока, то это событие – открытие Олимпиады в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани.

В Казани спортсмены — под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, болезненных видений», — приводит слова Вулина Rtrs.tv.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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