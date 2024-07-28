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Французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже

Французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже
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Епископы Франции раскритиковали церемонию открытия летней Олимпиады в Париже, сообщает газета Le Figaro.

«К сожалению, в церемонии открытия присутствовали сцены, содержащие насмешки над христианством. Мы благодарим представителей других конфессий, который выразили солидарность с нами. Все наши мысли сейчас с христианами всего мира, которые были оскорблены провокационностью некоторых сцен», — приводит слова епископов источник.

Церемония открытия Игр в Париже отметилась несколькими казусными ситуациями — олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия был повешен на флагшток в перевёрнутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны ещё до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождём.

Вместе с тем французские епископы признали, что церемония открытия также содержала и сцены, которые подарили «чудесные моменты красоты и радости».

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