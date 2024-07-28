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Франция — Сербия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало, где смотреть

Франция — Сербия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Франции и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Париж-Юг» в Париже (Франция).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Франции и Сербии, в группе С выступают национальные команды Канады и Словении. Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт мужской волейбольный турнир. 12 сборных будут разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.

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