Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за ошибку на открытии ОИ-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принёс извинения президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю за инцидент во время представления делегации страны на церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже.

26 июля на параде спортсменов сборную Южной Кореи по ошибки представили как КНДР. После произошедшего руководство южнокорейской страны было возмущённо и требовало встречи с Бахом.

«Сегодня президент МОК Томас Бах поговорил с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. В этом телефонном разговоре президент МОК принес искренние извинения за ошибку, допущенную вчера вечером в аудиотрансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, в которой была неверно идентифицирована команда национального олимпийского комитета Республики Корея. Проблема была признана человеческой ошибкой, за которую МОК приносит глубокие извинения», — сообщил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адам.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.