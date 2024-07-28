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Волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 28 июля

Волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 28 июля
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28 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований. Кроме того, продолжается мужской турнир.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на волейбольном турнире.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины. 28 июля (время начала матчей — московское):

  • 10:00, группа С — Италия — Доминиканская Республика
  • 14:00, группа В — Польша — Япония

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины. 28 июля:

  • 18:00, группа А — Франция — Сербия
  • 22:00, группа А — Словения — Канада

Всего в олимпийском волейбольном турнире у мужчин и женщин участвуют по 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

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