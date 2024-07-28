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Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 28 июля

Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 28 июля
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28 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) продолжается женский гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 2-го тура группового этапа в обеих группах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня на женском гандбольном турнире.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. 28 июля (время начала матчей — московское):

Группа В, 10:00 — Бразилия — Венгрия
Группа А, 12:00 — Южная Корея — Словения
Группа А, 15:00 — Швеция — Германия
Группа А, 17:00 — Дания — Норвегия
Группа В, 20:00 — Ангола — Испания
Группа В, 22:00 — Франция — Нидерланды

В первом туре в группе А победы одержали сборные Дании, Швеции и Южной Кореи. В группе В выиграли национальные команды Бразилии, Нидерландов и Франции.

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