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«Меня бомбит. Какая-то пропаганда». Российская фигуристка раскритиковала открытие ОИ-2024

«Меня бомбит. Какая-то пропаганда». Российская фигуристка раскритиковала открытие ОИ-2024
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Чемпионка мира по фигурному катанию в танцах на льду Виктория Синицина раскритиковала шоу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Простите, но меня бомбит просто.

Куда катится всё это? Когда Олимпийские игры стали цирком? Где настоящее противостояние талантливых спортсменов? Я в принципе не хотела даже смотреть открытие и вообще что-то говорить, но когда увидела эти видео, меня просто начало всё это тревожить! Это обесценивает всё, что делали спортсмены и другие страны, проводящие ОИ на протяжении многих лет. Что у людей в голове… Какая-то пропаганда.

Возможно, со мной кто то не согласится, но это ненормально, друзья!!!» — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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