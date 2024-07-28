Тренировка триатлонистов отменена из-за грязной воды в Сене

Тренировка триатлонистов на Олимпийских играх в Париже (Франция) была отменена в воскресенье, 28 июля. Причиной стала загрязнённая вода в Сене. Качество воды ухудшилось из-за непрекращающихся дождей в пятницу и субботу.

«Принято совместное решение об отмене плавательной части ознакомительной тренировки триатлонистов, поскольку уровень воды не даёт необходимых гарантий», – сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

Французское издание RMC Sport отмечает, что не исключено, что качество воды быстро восстановится, так как подобное случалось несколько раз за последние недели.

Мужские соревнования в триатлоне состоятся 30 июля, а женские пройдут 31 июля. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.