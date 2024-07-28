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Шестая ракетка мира Алекс де Минор снялся с Олимпиады в Париже в одиночном разряде

Шестая ракетка мира Алекс де Минор снялся с Олимпиады в Париже в одиночном разряде
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с Олимпийских игр в Париже (Франция). Отметим, что де Минор не сыграет только в одиночном разряде. Он примет участие в парном турнире с Алексеем Попыриным.

О снятии де Минора сообщил Олимпийский комитет Австралии. Теннисист не смог восстановиться после повреждения. Он получил травму бедра на Уимблдоне-2024, из-за чего был вынужден сняться с турнира.

«Он поставит в приоритет мужской парный турнир, где сыграет вместе с другом детства Алексеем Попыриным», — говорится в сообщении Олимпийского комитета Австралии.

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

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