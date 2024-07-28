Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 28 июля

В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартует групповой этап турнира по водному поло среди мужчин. В рамках первого игрового дня состоится шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1-го тура мужского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 28 июля (время начала матчей — московское):

Группа B

11:30 — Австралия — Испания

13:05 — Сербия — Япония

20:30 — Франция — Венгрия

Группа A

16:00 — Италия — США

17:35 — Хорватия — Черногория

22:05 — Румыния — Греция

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.