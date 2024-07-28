Французские полицейские задержали 19 человек во время церемонии открытия Олимпиады

Французские полицейские задержали 19 человек во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) в пятницу, 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в эфире телеканала France 2.

«В течение вчерашнего вечера были задержаны 19 человек», — сказал Дарманен. Причины задержаний он не уточнил.

Кроме того, министр отметил, что властям удалось избежать крупных нарушений общественного порядка.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.