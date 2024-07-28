Тренер сборной Польши Грбич рассказал о травме волейболиста Форналя

Главный тренер мужской сборной Польши Никола Грбич рассказал о состоянии доигровщика команды Томаша Форналя, который получил травму во время первого матча олимпийского турнира с Египтом (3:0).

«В Олимпийской деревне есть возможность сделать рентген, поэтому мы сразу же проверим Томаша. А уже позже съездим в больницу и сделаем МРТ. Сейчас сложно что-то сказать.

Хорошо, что нога сразу не опухла. Обычно когда травма серьёзная, то нога сразу распухает, сейчас такого нет. Плюс в том, что наш следующий матч состоится только 31 июля с Бразилией. Если бы он был завтра, Форналь не смог бы выйти на площадку», — рассказал Грбич в интервью TVP Sport.

Поляки в 1-м туре уверенно победили сборную Египта (3:0), а Бразилия проиграла Италии (1:3).