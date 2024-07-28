Тренер сборной Польши Грбич рассказал о травме волейболиста Форналя
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Главный тренер мужской сборной Польши Никола Грбич рассказал о состоянии доигровщика команды Томаша Форналя, который получил травму во время первого матча олимпийского турнира с Египтом (3:0).
«В Олимпийской деревне есть возможность сделать рентген, поэтому мы сразу же проверим Томаша. А уже позже съездим в больницу и сделаем МРТ. Сейчас сложно что-то сказать.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Египет
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Хубер
Египет: Абдельрахман, Эльхаддад, Хассан, Эйсса, Асран, Масуд, Абдалла, Али, Сеуди, Абдельмуати, Хайкал, Исса
Хорошо, что нога сразу не опухла. Обычно когда травма серьёзная, то нога сразу распухает, сейчас такого нет. Плюс в том, что наш следующий матч состоится только 31 июля с Бразилией. Если бы он был завтра, Форналь не смог бы выйти на площадку», — рассказал Грбич в интервью TVP Sport.
Поляки в 1-м туре уверенно победили сборную Египта (3:0), а Бразилия проиграла Италии (1:3).
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