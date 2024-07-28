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«Какая катастрофа». Зарубежные СМИ отреагировали на скандальное открытие Олимпиады

«Какая катастрофа». Зарубежные СМИ отреагировали на скандальное открытие Олимпиады
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Зарубежные средства массовой информации (СМИ) по-разному отреагировали на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже (Франция). Напомним, шоу состоялось в пятницу, 26 июля.

Британский Daily Mail раскритиковал мероприятие: «Какая катастрофа, церемония открытия превращается в хаос. Дождь заглушает музыку, спортсмены и гости были вынуждены надеть дождевики, а зрители прятаться».

The Guardian сравнила некоторые отрывки шоу с Евровидением. В Германии Bild сожалеет, что многие зрители покинули «помпезное торжество».

Бразильский UOL выразил сожаление по поводу атмосферы во время шоу: «Без публики ему не хватает динамизма. Церемония расстроила тысячи людей, которые мечтали об этом моменте и путешествовали по дождливому Парижу, чтобы попытаться что-то увидеть. Жаль».

Американский CNN написал о «головокружительном зрелище» и «ослепительной церемонии». По мнению американской прессы, даже проливной дождь не испортил «эпическое представление». Испанская Marca назвала открытие «лучшей церемонией в истории».

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