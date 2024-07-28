Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения на Олимпиаде

В субботу, 27 июля, японский дзюдоист Рюдзу Нагаяма в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг уступил испанцу Франсиско Гарригосу — 0:10.

Нагаяма не хотел признавать поражение и отказался пожать руку Гарригосу, когда тот подошёл к нему. Через несколько секунд испанец удалился вместе со своей командой, а японец продолжал оставаться на татами, освистываемый зрителями на трибунах.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В итоге и Нагаяма, и Гарригос стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Париже. Японец через утешительный раунд добился права бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йылдыза из Турции — 10:0. Гарригос проиграл в полуфинале и в схватке за бронзу оказался сильнее грузина Георгия Сардалашвили.