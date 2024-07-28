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Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: текстовая трансляция стартового матча Олимпиады

Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: текстовая трансляция стартового матча Олимпиады
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) среди женщин, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46-й номер рейтинга WTA).

Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча Дианы Шнайдер на Олимпиаде. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
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Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки играли между собой один раз на уровне WTA. На травяном турнире в Бирмингеме победу одержала Коччаретто со счётом 5:7, 6:4, 6:2. На прошлой неделе 20-летняя Шнайдер выиграла грунтовый турнир в Будапеште (Венгрия).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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