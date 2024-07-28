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Александрова — Юэ: анонс текстовой трансляции первого круга на Олимпиаде-2024

Александрова — Юэ: анонс текстовой трансляции первого круга на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором 28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча Екатерины Александровой на Олимпиаде.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Теннисистки никогда ранее не играли друг с другом. 29-летняя россиянка является победительницей четырёх турниров WTA в одиночном разряде.

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

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