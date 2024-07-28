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Китаец Юй Се стал олимпийским чемпионом в стрельбе, два итальянца взяли медали

Китаец Юй Се стал олимпийским чемпионом в стрельбе, два итальянца взяли медали
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Китайский спортсмен Юй Се завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Он показал результат 240.9.

Пьедестал дополнили два итальянских спортсмена. Серебряную медаль завоевал Федерико-Нило Мальдини с результатом 240.9. Бронза — у Паоло Монны (218.6).

Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Юй Се
Китай
240.9
2
Федерико-Нило Мальдини
Италия
240.0
3
Паоло Монна
Италия
218.6

В субботу, 28 июля, китайские стрелки стали олимпийскими чемпионами в миксте. На счету сборной Китая уже три золотых медали на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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