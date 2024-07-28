«Сразу же отпали ресницы». Серена Уильямс высказалась об участии в церемонии открытия ОИ

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«У вас когда-нибудь был незабываемый момент? У меня был вчера (пост был опубликован 27 июля. — Прим. «Чемпионата»). По-настоящему незабываемо. От участия в потрясающей церемонии открытия на Олимпиаде в Париже до катания на лодке под дождём. А он был проливным! Настолько, что мои ресницы сразу же отпали. Незабываемо!» — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях в качестве нейтральных атлетов примут участие 15 спортсменов из России, семь из которых — теннисисты.