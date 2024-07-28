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Американская компания отозвала рекламу на ОИ из-за скандальной церемонии открытия

Американская компания отозвала рекламу на ОИ из-за скандальной церемонии открытия
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Американская телекоммуникационная компания C Spire объявила об отзыве своей рекламы на Олимпийских играх в Париже (Франция) из-за инцидента на скандальной церемонии открытия. Напомним, шоу прошло в пятницу, 26 июля.

«Мы были шокированы насмешкой над «Тайной вечерей» во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire уберёт всю нашу рекламу с Олимпиады», — сообщила пресс-служба компании на странице в социальных сетях.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Российское телевидение не транслирует Олимпиаду в Париже.

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