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Испанскому дзюдоисту после победы над Нагаямой приходят угрозы из Японии

Испанскому дзюдоисту после победы над Нагаямой приходят угрозы из Японии
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Куино Руис, тренер испанского дзюдоиста Франсиско Гарригоса, сообщил, что его подопечному поступают неприятные сообщения после победы над японцем Рюдзу Нагаямой на Олимпиаде-2024 в Париже. В субботу, 27 июля, Нагаяма в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг уступил Гарригосу на иппоне. Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения.

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала
27 июля 2024, суббота. 13:20 МСК
Окончено

«Ему прислали несколько неприятных сообщений из Японии, я не понимаю почему, Фрэн просто выполнил свою работу. Ему написали, чтобы он не приезжал в Японию, потому что его «плохо примут» и что это позор… Они не правы», — приводит слова тренера Marca.

Нагаяма и Гарригос стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Париже. Японец через утешительный раунд добился права бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йылдыза из Турции — 10:0. Гарригос проиграл в полуфинале и в схватке за бронзу оказался сильнее грузина Георгия Сардалашвили.

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Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения на Олимпиаде
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