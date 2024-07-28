Видео с яркими моментами скандального открытия Олимпиады пропало с YouTube-канала МОК

Видеоролик с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) пропал с официального YouTube-канала Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: Скриншот YouTube-канала Олимпиады

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля, на реке Сена.

Мероприятие подверглось жёсткой критике как со стороны представителей СМИ, политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в социальных сетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.