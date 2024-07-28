Женская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на Олимпиаде в Париже

28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал женский волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы С cборная Италии в четырёх сетах обыграла Доминиканскую Республику — 3:1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:18).

В группе С также находятся сборные Турции и Нидерландов.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.