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Женская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на Олимпиаде в Париже

Женская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на Олимпиаде в Париже
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28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал женский волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы С cборная Италии в четырёх сетах обыграла Доминиканскую Республику — 3:1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:18).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Доминиканская Республика

В группе С также находятся сборные Турции и Нидерландов.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.

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