Дзюдоист Гарригос объяснил, почему после его удушающего приёма японец потерял сознание

Испанский дзюдоист Франсиско Гарригос рассказал, почему после его удушающего приёма в поединке с японцем Рюдзу Нагаямой на Олимпиаде-2024 его соперник потерял сознание. После схватки японский спортсмен отказался пожимать руку Гарригосу.

«У каждого своё мнение, и в каждом бою нужно выкладываться на 100%. Рефери дал мат, а я продолжал, ничего не замечая из-за шума, пока судья не подошёл и я не отпустил его, но засыпание на татами означает, что победа остаётся за соперником. Так было всегда, и правила одинаковы для всех», — приводит слова Гарригоса Marca со ссылкой на пресс-конференцию.

«Думаю, что виноваты арбитры за судейским столиком. Они также получили много неприятных сообщений из Японии. Нужно уметь проигрывать и вести себя достойно. Почему японец не пожал Фрэну руку? Он потерял сознание», — сказал тренер испанского дзюдоиста на пресс-конференции.

Нагаяма и Гарригос стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Париже. Японец через утешительный раунд добился права бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йылдыза из Турции — 10:0. Гарригос проиграл в полуфинале и в схватке за бронзу оказался сильнее грузина Георгия Сардалашвили.