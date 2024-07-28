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Олимпийская чемпионка Ласицкене: у ОИ-2024 нет пьедестала в моей жизни, не интересуюсь

Олимпийская чемпионка Ласицкене: у ОИ-2024 нет пьедестала в моей жизни, не интересуюсь
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не интересуется событиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«У Олимпиады в Париже нет пьедестала в моей жизни. Не слежу, не интересуюсь, не смотрю. Только знаю, что мой муж Владас комментирует соревнования. Это единственное, что меня связывает сейчас с этой Олимпиадой. Больше ничего не хочу о ней знать.

Церемонию открытия не смотрела, ничего о ней не знаю. Просто читаю, гуляю, живу своей жизнью», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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