Волейболист Гроцер — после победы над Японией на Олимпиаде: мы заслужили немного пива

39-летний диагональный сборной Германии Георг Гроцер прокомментировал победу над сборной Японии (3:2) в первом матче группового этапа мужского волейбольного турнира.
«То, что мы сделали — настоящее безумие! Моя мотивация — это осознание того, что это мои последние Олимпийские игры. Но всё равно вставать и двигать костями так рано утром очень сложно.
Я эмоциональный человек, атмосфера на арене сегодня тоже была невероятная. Я пытался мотивировать команду, но на самом деле это было легко, все эмоции выходили из меня автоматически. Отпразднуем ли мы победу пивом? Я надеюсь, мы получим что-нибудь сегодня вечером. Мы определённо этого заслужили», — приводит слова Гроцера Volleyball.it.
Гроцер набрал 24 очка и стал самым результативным игроком матча с Японией.
- 28 июля 2024
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