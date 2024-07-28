«Это моя последняя гонка на время на ОИ». Ремко Эвенепул — о победе в разделке

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул прокомментировал победу в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Эта победа очень много для меня значит. Каждые четыре года у нас появляется шанс выиграть разделку на Олимпиаде, так что это была моя последняя гонка на время на Олимпийских играх. Было потрясающе выиграть её после «Тур де Франс». Это один из самых прекрасных моментов в моей жизни.

По поводу групповой гонки посмотрим, это совершенно другая история. Я не единственный лидер в своей команде, у нас есть несколько фаворитов, в других сборных есть сильные гонщики. Посмотрим, как всё сложится, но сначала я понаслаждаюсь золотом в разделке, ведь у нас ещё есть неделя, чтобы подумать о том, как выиграть шоссейную гонку», — приводит слова Эвенепула пресс-служба МОК.

Групповая гонка у мужчин состоится 3 августа.