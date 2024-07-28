Фото: Ариана Гранде, Анна Винтур и другие звёзды пришли болеть за Симону Байлз на ОИ-2024

Известная певица Ариана Гранде и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур посетили Олимпийские игры в Париже (Франция) сегодня, 28 июля. Они присутствуют на соревнованиях по спортивной гимнастике и болеют за звезду американского спорта Симону Байлз.

Фото: Трансляция BBC

Сегодня в спортивной гимнастике выступают женщины. Там проходят квалификационные соревнования в командном, индивидуальном многоборье, опорном прыжке, разновысоких брусьях, вольных упражнениях и на бревне.

На соревнованиях также присутствуют другие американские знаменитости — рэпер Снуп Догг, певец Джон Ледженд, актёры Том Круз и Джессика Честейн.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.