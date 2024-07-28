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Волейболиста, осуждённого за изнасилование 12-летней девочки, освистали на Олимпиаде

Волейболиста, осуждённого за изнасилование 12-летней девочки, освистали на Олимпиаде
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Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде был освистан публикой на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Спортсмен выступает в пляжном волейболе. В воскресенье, 28 июля, ван де Вельде и Мэттью Иммерс проиграли итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбула в стартовом матче на Олимпиаде.

В 2016-м 21-летний ван де Вельде был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Он познакомился с ребёнком в соцсетях, внушил ей, что безумно влюблён в неё, и приехал к ней в Англию. А потом уличил момент, когда родителей не было дома, пришёл к ней, напоил и совершил преступление.

Спортсмена приговорили к четырём годам заключения. В английской тюрьме он провёл 12 месяцев, а затем был депортирован в родные Нидерланды, где быстро вышел на свободу за примерное поведение.

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