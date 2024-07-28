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Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: россиянка выиграла первый сет на старте Олимпиады

Сегодня, 28 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) среди женщин, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер играет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46-й номер рейтинга WTA).

Диана выиграла первый сет со счётом 6:2. Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию первого матча Шнайдер на Олимпиаде.

Теннисистки играли между собой один раз на уровне WTA. На травяном турнире в Бирмингеме победу одержала Коччаретто со счётом 5:7, 6:4, 6:2. На прошлой неделе 20-летняя Шнайдер выиграла грунтовый турнир в Будапеште (Венгрия).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.