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Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: россиянка выиграла первый сет на старте Олимпиады

Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: россиянка выиграла первый сет на старте Олимпиады
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Сегодня, 28 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) среди женщин, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер играет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46-й номер рейтинга WTA).

Диана выиграла первый сет со счётом 6:2. Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию первого матча Шнайдер на Олимпиаде.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4
6 		3
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки играли между собой один раз на уровне WTA. На травяном турнире в Бирмингеме победу одержала Коччаретто со счётом 5:7, 6:4, 6:2. На прошлой неделе 20-летняя Шнайдер выиграла грунтовый турнир в Будапеште (Венгрия).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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