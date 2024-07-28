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Кореянка Джин выиграла золото в стрельбе из пистолета и установила олимпийский рекорд

Кореянка Джин выиграла золото в стрельбе из пистолета и установила олимпийский рекорд
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Южнокорейская спортсменка О Е Джин завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Она установила олимпийский рекорд, показав результат 243.2.

Серебряную медаль завоевала ещё одна южнокорейская спортсменка Ким Е Джи с результатом 241.3. Бронзовая медаль — у представительницы Индии Ману Бхакер (221.7).

На счету сборной Южной Кореи уже две золотые медали на Олимпиаде в Париже. Бхакер принесла первую медаль сборной Индии.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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