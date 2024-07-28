Мария Саккари с разгромной победы начала Олимпиаду и может сыграть с Александровой
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Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче она разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (668-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:1.
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
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Данка Ковинич
Д. Ковинич
Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Саккари выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Ковинич проиграла все геймы на своей подаче.
Во втором круге Мария Саккари сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (28-я ракетка мира) и китаянкой Юань Юэ (40-й номер рейтинга).
Комментарии
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