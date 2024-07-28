Мария Саккари с разгромной победы начала Олимпиаду и может сыграть с Александровой

Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче она разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (668-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:1.

Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Саккари выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Ковинич проиграла все геймы на своей подаче.

Во втором круге Мария Саккари сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (28-я ракетка мира) и китаянкой Юань Юэ (40-й номер рейтинга).