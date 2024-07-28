Чемпионка ОИ по дзюдо расплакалась после поражения в 1/8 финала Игр в Париже

Японская дзюдоистка Ута Абэ в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 52 кг проиграла на иппоне Диере Келдиеровой из Узбекистана. 24-летняя Абэ является действующей олимпийской чемпионкой в этом вече.

После окончания поединка японка опустилась на колени, обхватив голову руками. Поприветствовав соперницу, она попыталась подняться, снова упала на колени и разрыдалась в объятиях своего тренера.

Абэ не проигрывала на татами с 2019 года. Келдиерова является двукратной серебряной медалисткой чемпионатов мира.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.