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Чемпионка ОИ по дзюдо расплакалась после поражения в 1/8 финала Игр в Париже

Чемпионка ОИ по дзюдо расплакалась после поражения в 1/8 финала Игр в Париже
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Японская дзюдоистка Ута Абэ в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 52 кг проиграла на иппоне Диере Келдиеровой из Узбекистана. 24-летняя Абэ является действующей олимпийской чемпионкой в этом вече.

После окончания поединка японка опустилась на колени, обхватив голову руками. Поприветствовав соперницу, она попыталась подняться, снова упала на колени и разрыдалась в объятиях своего тренера.

Абэ не проигрывала на татами с 2019 года. Келдиерова является двукратной серебряной медалисткой чемпионатов мира.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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