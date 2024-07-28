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Организаторы Олимпиады-2024 публично извинились за скандальную постановку на открытии

Организаторы Олимпиады-2024 публично извинились за скандальную постановку на открытии
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Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр – 2024 Анн Дескам принесла публичные извинения за скандальный перформанс во время открытия Олимпиады.

«Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. [Церемония открытия] была направлена на воспитание терпимости в обществе», — приводит слова Дескам ESPN.

Напомним, организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Консервативные политики и представители религиозных организаций раскритиковали увиденное. Они увидели в выступлении высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству.

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