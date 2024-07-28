Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция). Он обыграл американца Маркоса Гирона (38-й номер рейтинга АТР) в двух сетах — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках поединка Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка. Гирон не имел ни одной возможности сделать брейк на подаче канадца.

Во втором круге Олимпиады-2024 Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия). Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.