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Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады

Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция). Он обыграл американца Маркоса Гирона (38-й номер рейтинга АТР) в двух сетах — 6:1, 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках поединка Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка. Гирон не имел ни одной возможности сделать брейк на подаче канадца.

Во втором круге Олимпиады-2024 Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия). Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.

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Новости. Олимпиада 2024
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