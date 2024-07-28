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Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпиады в Париже

Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпиады в Париже
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46-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпийских игр в Париже (Франция) из-за травмы. Об этом сообщил Олимпийский комитет Великобритании на странице в социальных сетях. Характер повреждения не уточняется.

В воскресенье, 27 июля, с олимпийского турнира в одиночном разряде также снялся австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий шестую строчку мирового рейтинга. Его заменит португалец Франсиско Кабраль, у которого нет рейтинга в одиночном разряде.

Норри заменит младший брат 11-й ракетки мира Стефаноса Циципаса Петрос Циципас.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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