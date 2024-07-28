Диана Шнайдер пробилась во второй круг Олимпиады в Париже
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже (США). Она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (46-й номер рейтинга WTA) в двух сетах — 6:2, 7:5.
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Во втором сете 20-летняя россиянка отыграла подачу итальянки на сет при счёте 5:4.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. В рамках поединка обе спортсменки выполнили по две подачи навылет и допустили по четыре двойные ошибки. Диана сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Её итальянская соперница реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Олимпиады-2024 Диана Шнайдер сыграет с китайской теннисисткой Сиюй Ван, которая в первом матче одолела чешку Линду Носкову. Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.
Комментарии
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