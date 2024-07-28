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«Позорное фрик-шоу!» Дмитрий Медведев охарактеризовал Олимпийские игры в Париже

«Позорное фрик-шоу!» Дмитрий Медведев охарактеризовал Олимпийские игры в Париже
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Заместитель президента РФ в Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев прокомментировал начавшиеся 26 июля Олимпийские игры в Париже.

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор!

А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведёнными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — написал Медведев в соцсетях.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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