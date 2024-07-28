БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Симона Байлз отобралась в финал многоборья на ОИ-2024. В квалификации её беспокоила боль

Симона Байлз отобралась в финал многоборья на ОИ-2024. В квалификации её беспокоила боль
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз успешно стартовала на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Сегодня, 28 июля, в Париже проходит квалификационный турнир. В его рамках Симона набрала следующие баллы:

Опорный прыжок – 15,800;
Вольные упражнения – 14,600;
Бревно – 14,733;
Брусья – 14,433.

Общий результат Байлз составил 59,566 балла. Это позволило Симоне квалифицироваться в финал многоборья на Олимпиаде-2024. Квалифицируется ли Байлз в финалы всех индивидуальных видов, станет известно позднее, после выступления всех гимнасток. Финал женского многоборья пройдёт 1 августа.

Стоит отметить, что по ходу квалификационного турнира, после выступления на бревне, Байлз покидала площадку вместе с врачом сборной США. По информации ESPN, американка испытывала дискомфорт и боль в левой ноге. На стадион американка вернулась с зафиксированной бинтом ногой.

Материалы по теме
Что посмотреть во второй день Олимпиады? Дебютный матч Мирры и шоу от Симоны Байлз!
Что посмотреть во второй день Олимпиады? Дебютный матч Мирры и шоу от Симоны Байлз!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android