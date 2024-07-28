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Симона Байлз отобралась в финал многоборья на ОИ-2024. В квалификации её беспокоила боль

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз успешно стартовала на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Сегодня, 28 июля, в Париже проходит квалификационный турнир. В его рамках Симона набрала следующие баллы:

Опорный прыжок – 15,800;

Вольные упражнения – 14,600;

Бревно – 14,733;

Брусья – 14,433.

Общий результат Байлз составил 59,566 балла. Это позволило Симоне квалифицироваться в финал многоборья на Олимпиаде-2024. Квалифицируется ли Байлз в финалы всех индивидуальных видов, станет известно позднее, после выступления всех гимнасток. Финал женского многоборья пройдёт 1 августа.

Стоит отметить, что по ходу квалификационного турнира, после выступления на бревне, Байлз покидала площадку вместе с врачом сборной США. По информации ESPN, американка испытывала дискомфорт и боль в левой ноге. На стадион американка вернулась с зафиксированной бинтом ногой.