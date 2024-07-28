Диана Шнайдер прокомментировала свою победу в первом круге Олимпиады

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в первом круге на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). На старте Олимпиады Диана обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.
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— Первый сет получился достаточно лёгкий. Но второй — повела с брейком, отдала, отыграла подачу на сет. Почему получилось так?
— Горки такие эмоциональные, потому что два раза в году уже проигрывала, выигрывая сет и ведя. Был ментальный для меня момент. Очень рада, что получилось закрыть в два сета, перебороть свои эмоции после предыдущих двух поражений. Рада, как отыграла оба сета, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Во втором круге Олимпиады-2024 Диана Шнайдер сыграет с китайской теннисисткой Сиюй Ван.
- 28 июля 2024
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