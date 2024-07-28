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Диана Шнайдер прокомментировала свою победу в первом круге Олимпиады

Диана Шнайдер прокомментировала свою победу в первом круге Олимпиады
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в первом круге на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). На старте Олимпиады Диана обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Первый сет получился достаточно лёгкий. Но второй — повела с брейком, отдала, отыграла подачу на сет. Почему получилось так?
— Горки такие эмоциональные, потому что два раза в году уже проигрывала, выигрывая сет и ведя. Был ментальный для меня момент. Очень рада, что получилось закрыть в два сета, перебороть свои эмоции после предыдущих двух поражений. Рада, как отыграла оба сета, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге Олимпиады-2024 Диана Шнайдер сыграет с китайской теннисисткой Сиюй Ван.

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