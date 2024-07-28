Украинская теннисистка Элина Свитолина с разгромной победы начала Олимпиаду в Париже
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31-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже (Франция). Она одержала разгромную победу на японкой Моюкой Учижимой (66-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Свитолина выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её японской соперницы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Олимпиады-2024 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 5) — Виктория Голубич (Швейцария). Напомним, украинка является бронзовым призёром Олимпиады-2020, которая проходила в Токио (Япония).
Комментарии
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