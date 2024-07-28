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Фото: Снуп Догг болеет за Симону Байлз на Играх в яркой футболке с изображением гимнастки

Фото: Снуп Догг болеет за Симону Байлз на Играх в яркой футболке с изображением гимнастки
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Американский рэпер Снуп Догг присутствовал на соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже (Франция) и в ярком стиле болел за четырёхкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. На нём была футболка с изображением титулованной гимнастки.

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 28 июля, в спортивной гимнастике выступают женщины. Там проходят квалификационные соревнования в индивидуальном многоборье, опорном прыжке, разновысоких брусьях, вольных упражнениях и на бревне. За Байлз приходили поболеть другие знаменитости — певица Ариана Гранде, актёры Том Круз, Джессика Честейн и другие.

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27-летняя Байлз отобралась в финал личного многоборья. Общий результат американки составил 59,566 балла. Финал женского многоборья пройдёт 1 августа.

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