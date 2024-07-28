Австралийский велогонщик перенёс операцию после серьёзной аварии во время разделки на ОИ

Австралийский велогонщик Лукас Плапп перенёс операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по велоспорту.
Гонка проходила под проливным дождём. Плапп на большой скорости врезался в заграждение. Он показывал четвёртое время на первом промежуточном отрезке.
Велосипедист был доставлен во французскую больницу, где в субботу вечером ему сделали операцию на брюшной полости. Согласно заявлению Олимпийского комитета Австралии, гонщику в больнице оказывали поддержку его родители и врач команды.
23‑летний Плапп является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в командной гонке преследования.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики.