Австралийский велогонщик перенёс операцию после серьёзной аварии во время разделки на ОИ

Австралийский велогонщик Лукас Плапп перенёс операцию после аварии во время гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по велоспорту.

Гонка проходила под проливным дождём. Плапп на большой скорости врезался в заграждение. Он показывал четвёртое время на первом промежуточном отрезке.

Велосипедист был доставлен во французскую больницу, где в субботу вечером ему сделали операцию на брюшной полости. Согласно заявлению Олимпийского комитета Австралии, гонщику в больнице оказывали поддержку его родители и врач команды.

23‑летний Плапп является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в командной гонке преследования.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики.