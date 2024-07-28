Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады

28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал женский волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы В cборная Польши в четырёх сетах обыграла Японию — 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 28:26).

В группе С также находятся сборные Бразилии и Кении.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённые на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.