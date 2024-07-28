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Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады

Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады
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28 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовал женский волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы В cборная Польши в четырёх сетах обыграла Японию — 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 28:26).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Япония

В группе С также находятся сборные Бразилии и Кении.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённые на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.

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