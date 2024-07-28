Мужчина в разноцветных плавках прервал серию женских заплывов в олимпийском бассейне на ОИ

Сегодня, 28 июля, в плавательном бассейне Олимпийских игр в Париже перед стартом одного из предварительных заплывов на дистанции 100 метров брассом у женщин появился мужчина в разноцветных плавках. Он подошёл к стартовой дорожке, прыгнул в бассейн и достал шапочку, которую уронила американская пловчиха Эмма Вебер в предыдущем заплыве. По правилам соревнований старт заплыву не может быть дан, пока в бассейне находятся посторонние предметы.

Мужчиной в разноцветных плавках оказался сотрудник бассейна, который покинул арену под бурные овации зрителей.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.