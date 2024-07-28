Велогонщица принесла Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде

Французская велогонщица Полин Ферран-Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри. Она принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее золото на Олимпийских играх выиграли французские регбисты. Всего у сборной Франции уже пять медалей.

Серебряную медаль завоевала американка Хейли Баттен. Бронзу взяла шведская велогонщица Йенне Риссведс. Для сборной США это шестая медаль, у шведов — вторая награда.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.